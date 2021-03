Dura Vermeer heeft in 2020 het beste resultaat ooit geboekt. De op vijf na grootste Nederlandse bouwer draaide afgelopen jaar een nettowinst van 41,5 miljoen euro, ruim meer dan de winst van 36,1 miljoen euro van een jaar eerder. Hoewel de coronacrisis in het begin tot wat vertraging, lagere volumes en prijsdruk leidde, kon het bedrijf doorwerken en had de bouw verder weinig last van de pandemie.

Dat schrijft Dura Vermeer, dat woningen, publieke gebouwen, infrastructuur en treinsporen bouwt, donderdag in de jaarcijfers. De omzet was wel iets lager dan in 2019. Afgelopen jaar draaide het een omzet van 1,44 miljard euro, iets minder dan de 1,5 miljard euro uit 2019.

Ook leverde het bouwbedrijf minder woningen op. In 2020 waren dat er 2.777, een stuk minder dan de 3.950 in 2019. Wel verkocht het meer koop- en huurwoningen: 1.345, tegenover 1.268 in 2019.

Toch denkt Dura Vermeer dat het in de toekomst wel last krijgt van de coronacrisis. Daar maakt het bedrijf zich enigszins zorgen over, omdat ook de stikstofcrisis nog invloed zal hebben op de bouw.

Door de coronacrisis hebben lagere overheden minder budget en door de stikstofcrisis is het aanbod van nieuwe projecten kleiner, zegt de bouwer. Hoewel de werkvoorraad van het bedrijf nog op niveau ligt en er dus niet direct problemen ontstaan, noemt Dura Vermeer het wel een "onderwerp van zorg".