Het vlot trekken van een van de grootste containerschepen ter wereld in het Suezkanaal kan dagen tot zelfs weken duren, zegt de topman van Boskalis in Nieuwsuur. Een team van het Nederlandse baggerbedrijf is donderdagmorgen in Egypte aangekomen om te helpen.

Boskalis is als enige bedrijf wereldwijd gevraagd om te helpen bij het vlot trekken van het schip. "Door ons wereldwijd bereik weten mensen ons nogal snel te vinden als het om bergingsactiviteiten gaat", aldus een woordvoerder.

Topman Peter Berdowski vertelt dat zijn team eerst zal kijken hoe het schip erbij ligt. "Ze gaan zelf aan boord", zegt hij. Tegelijkertijd zal zoveel mogelijk technische informatie over het schip verzameld worden, ook via de satelliet. De ploeg gaat met al die informatie aan de slag, om manieren om het schip los te krijgen te bedenken.

Dat wordt niet makkelijk, benadrukt Berdowski. "Het is bij wijze van spreken een hele zware walvis op het strand", zegt hij over het schip, waar twintigduizend volgeladen containers op staan. Aan de voorzijde ligt het schip zeker een meter op het talud. "Dat betekent dat een enorm gewicht op de zandplaat ligt."

Volgens Berdowski kan een deel van dat gewicht weggehaald worden. Er kan water en olie uit het schip en er kunnen containers van het schip worden gehaald. Daarna kan er worden gebaggerd en kan het schip loskomen van de bodem.

"Maar hoe steviger het schip vastzit, hoe langer een operatie duurt. Het kan dagen tot weken duren. Denk ook aan het aanvoeren van al het materieel dat we nodig hebben, dat ligt daar niet om de hoek", zegt hij tegen Nieuwsuur.