De blokkade van het Suezkanaal leidt tot bezorgdheid over de bevoorrading. Dinsdag liep daar het containerschip Ever Given vast en tientallen schepen die ruwe olie, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en andere handelsgoederen vervoeren, kunnen er niet langs. Daarmee loopt de levering van de producten aanzienlijke vertraging op.

Volgens analisten van Vortexa kunnen alleen al meer dan tien tankers met dertien miljoen vaten ruwe olie er niet langs. Dat geldt ook voor een aantal tankers met lng. Dit kunnen er nog veel meer worden als de blokkade aanhoudt.

De problemen leidden onder meer tot een flinke stijging van de olieprijzen. Dat heeft te maken met angst voor tekorten.

Vorig jaar gebruikten volgens de Suez Canal Authority bijna negentienduizend schepen de vaarroute. Dat komt neer op gemiddeld 51 tot 52 schepen per dag. Ruwweg 30 procent van alle containers die wereldwijd worden vervoerd, komt erlangs.

Als de Ever Given tot 48 uur blijft vastzitten, blijft de impact relatief beperkt. Als de congestie drie tot vijf dagen duurt, gaat de wereldhandel dat volgens kenners wel merken.

Vanwege de coronacrisis stond de capaciteit van de scheepvaart tussen Europa en Azië al onder druk. Toen de coronapandemie uitbrak, werden veel schepen geannuleerd. Dat leidde onder meer tot tekorten aan containers. Ook de afhandelingssnelheid ging door de crisis omlaag, waardoor de handelsvolumes werden beïnvloed.