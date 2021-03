De Brits-Zweedse vaccinmaker AstraZeneca bewaart 29 miljoen vaccindoses in een Italiaanse fabriek voor de Europese Unie en voor arme landen, zegt het bedrijf woensdag. Eerder op de dag kwam AstraZeneca in opspraak omdat een Italiaanse krant beweerde dat die dosissen werden achtergehouden terwijl het bedrijf zijn leveringen aan de EU had gehalveerd.

Volgens de krant zouden Italiaanse onderzoekers de fabriek in opdracht van de Europese Commissie doorzocht hebben en de verborgen dosissen gevonden hebben. Daarbij zou gebleken zijn dat die vaccins bestemd waren voor het Verenigd Koninkrijk.

Dat zette opnieuw kwaad bloed naar AstraZeneca, dat al een aantal keer zijn leveringsvoorwaarden bijstelde. Een week geleden kondigde het nog aan dat er in het tweede kwartaal maar half zoveel vaccins aan de EU zullen worden geleverd als gepland.

Woensdagavond drukte AstraZeneca die geruchten echter de kop in. Het bedrijf laat weten dat zestien miljoen doses in de fabriek bestemd waren voor de EU en dat de rest naar arme landen moest gaan in het kader van het COVAX-initiatief. Dat helpt de verdeling van vaccins in derdewereldlanden versnellen.

'Zo'n grote opslag is niet ongebruikelijk'

"Er zijn op dit moment geen uitvoerplannen naar andere landen dan de COVAX-landen. De dertien miljoen doses krijgen nu een kwaliteitscontrole en worden dan overgedragen aan COVAX", zegt het bedrijf.

De komende twee maanden zouden de andere zestien miljoen naar de EU gaan. Volgens het hoofd van de Italiaanse fabriek is het niet ongebruikelijk dat er zoveel vaccins of zelfs meer in een fabriek opgeslagen liggen.

De Italiaanse premier Mario Draghi liet achteraf weten dat Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen hem gevraagd had te gaan kijken in de fabriek, omdat er een aantal vaccins misten in de laatste levering aan de EU. Bij een inspectie stelde hij vast dat er "een aantal partijen vaccins te veel" in de fabriek lag. "Een paar daarvan zijn vandaag in beslag genomen en twee zijn naar België gestuurd", voegde hij toe.

De Europese Commissie reageerde nog niet op het nieuws.