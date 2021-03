Supermarktketens Albert Heijn, Jumbo en Lidl openen vanaf volgende week woensdag (een deel van) hun winkels tot 21.45 uur, laten ze weten aan NU.nl. PLUS en SPAR laten hun zelfstandige uitbaters kiezen of ze dat nuttig vinden. Het blijft echter verboden om na 20.00 uur alcohol te kopen.

De avondklok schuift vanaf volgende week woensdag op naar 22.00 uur en dat betekent dat ook supermarkten een uurtje langer mogen openblijven. Dat gaan de meeste ook doen. Albert Heijn zegt dat alle winkels tot 21.45 uur zullen openblijven, bij Jumbo gaat het om 130 winkels die voor de avondklok ook al om 22.00 uur sloten.

Ook bij Lidl zijn er ruimere openingstijden voor de winkels die eerder al na 21.00 uur hun deuren sloten, al kon een woordvoerder geen precieze uren geven. De winkels die sowieso al om 21.00 uur dichtgingen, doen dat vanaf nu opnieuw.

PLUS en SPAR werken vooral met zelfstandige winkeluitbaters en laten deze vrij in hun openingstijden. "Als het nuttig is in hun regio, zullen zij vast de winkel langer openhouden, maar niet iedereen zal dat doen", klinkt het bij PLUS. Een gelijkaardige reactie was er bij SPAR.

Aan het alcoholverbod verandert echter niets, bevestigt een woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum aan NU.nl. Het blijft verboden om alcohol te kopen of te laten leveren na 20.00 uur en dus mogen supermarkten nog altijd geen alcoholhoudende dranken verkopen na dat tijdstip. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat mensen elders gaan drinken nu de horeca gesloten is.