Door het reisadvies van het kabinet om Pasen en de meivakantie in eigen land door te brengen, zijn de vooruitzichten voor de vakantiehuisjes, parken, campings en jachthavens ronduit goed. De boekingen waren al lekker op gang gekomen en sinds de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag gaat het hard. Dat er geen buitenlandse toeristen naar Nederland komen, zorgt voor meer ruimte.

"Voor het voorjaar zijn al 8 procent meer overnachtingen geboekt dan vorig jaar voor de uitbraak van de pandemie", zegt directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON, de brancheorganisatie voor de recreatiesector. Door het wegblijven van de Duitsers en Belgen is er ook volop ruimte. "We hebben in Nederland de hoogste recreatiedichtheid van Europa, misschien wel ter wereld."

Hotels niet meegerekend telt Nederland zo'n vijfduizend accommodaties: vakantieparken, campings en jachthavens. Die mogen allemaal open, ook de gemeenschappelijke douches en toiletten op de campings en in de jachthavens, een groot verschil met vorig jaar. "We hebben de protocollen aangescherpt", vertelt Dijks.

Zo moet in de sanitaire gebouwen een mondkapje gedragen worden. "En de aankomsten worden gespreid, zodat het niet te druk wordt bij de receptie en er geldt voor binnenruimtes een maximaal aantal mensen. Dat betekent dat er soms buiten gewacht moet worden." Bij Natuurhuisje.nl werden direct na de persconferentie letterlijk honderden huisjes per uur geboekt.

"Over de hele periode van Pasen tot en met de meivakantie zien we duidelijk dat mensen hun zinnen hebben gezet op een vakantie in eigen land", aldus Robert van Veen van het platform dat 5.300 huisjes in de vrije natuur in Nederland aanbiedt. Vorig jaar zomer leidde de grote vraag wel tot hogere prijzen. "Het is een vraag- en aanbodmechanisme, dus de prijzen zullen wel wat oplopen."

'Doe maar lekker een huisje in Nederland'

Ook Center Parcs ziet de boekingen voor het eerst tijdens deze coronacrisis over de hele linie weer richting normale niveaus gaan. "Zo'n 80 tot 85 procent van de huisjes op de parken is nu geboekt en dat is gezien het gebrek aan Duitse toeristen best veel", zegt Marthijn Tabak van Center Parcs. "We hebben ons erbij neergelegd dat we niet naar het buitenland kunnen en denken: doe mij maar lekker een huisje in Nederland."

De vakantieaccommodaties zijn niet ongelukkig met het binnenlandse reisadvies. "De winter is een beetje verloren gegaan doordat faciliteiten zoals zwembaden niet open mochten." Dat mag nog steeds niet, maar speelt in het voorjaar een minder grote rol. "De buitenzwembaden zijn wel open en de zwemvijvers ook", vult Dijks aan.

Mensen boeken ook vroeger, nu al voor de zomer. "Die boekingen liggen al 20 procent hoger. Dat komt door fomo: the fear of missing out", licht hij toe. Oftewel, de zekerheidszoekers. Het is namelijk nog maar de vraag of we in de zomer wel naar het buitenland mogen. Reisbrancheorganisatie ANVR hoopt van wel en lanceert de campagne Just Book It.

"Boeken kan echt weer", verzekert ANVR-directeur Frank Oostdam. De reisondernemingen hopen mensen ervan te overtuigen dat dit in ieder geval wel veilig kan, want als een reis geannuleerd moet worden, krijg je nu wel direct je geld direct in plaats van een voucher terug.