De Deense speelgoedfabrikant LEGO krijgt in een discussie rond de merkrechten op een bepaald soort blokje gelijk van het Europees Gerecht, de op een na hoogste Europese rechtbank. Het gaat niet over het blokje zelf, maar over de rondjes en puntjes waarmee het in elkaar geklikt wordt. Die zijn uniek, oordeelde het Gerecht.

Het Europees Gerecht in Luxemburg zet zich daarmee af tegen een eerdere uitspraak van het bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Die gaf de Duitse speelgoedmaker Delta-Sport Handelskontor in 2019 gelijk toen die vond dat het design van het bewuste LEGO-blokje, een langwerpige rechthoek met aan de bovenkant één rij van vier ronde punten, niet meer beschermd moest worden.

LEGO ging in beroep tegen die uitspraak en kreeg woensdag dus gelijk. Het Gerecht geeft toe dat het moeilijk te voorkomen is dat andere speelgoedbedrijven ook blokjes maken die op een of andere manier aan elkaar bevestigd kunnen worden, maar vindt de specifieke manier waarop het Deense bedrijf dat doet uniek.

"Het EUIPO heeft bij zijn beslissing niet met alle kenmerken van het blokje rekening gehouden", vond een rechter woensdag. Het patentbureau zei twee jaar geleden dat het design van het blokje alleen ingegeven was door de technische functie, namelijk het uit elkaar halen en in elkaar steken ervan. Het Gerecht is het daar niet mee eens.

Delta-Sport Handelskontor kan nu nog tegen de beslissing in hoger beroep gaan bij het Europese Hof van Justitie.