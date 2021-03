Het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, gaat helpen bij het bergen van het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given. Een woordvoerder van Boskalis zegt dat woensdagmiddag een team naar Egypte vertrekt en dat donderdagochtend wordt bekeken hoe het schip erbij ligt.

In hoeverre de inzet van Boskalis nog nodig is, is overigens de vraag. Volgens berichten is de Ever Given inmiddels deels rechtgetrokken. Het schip ligt nu langs de zijkant van het Suezkanaal waardoor het scheepverkeer snel weer hervat kan worden.

Het containerschip, een van de grootste ter wereld, liep dinsdag vast in het kanaal en kwam overdwars te liggen. Daardoor blokkeerde het de route voor andere schepen, met opstopping en lange wachttijden voor de scheepvaart tot gevolg.

Het schip was onderweg van China naar de haven van Rotterdam. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor het is vastgelopen. Volgens de rederij kreeg het te maken met een stroomstoring, waardoor de bemanning het schip niet meer kon besturen.