Het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, gaat helpen bij het vlottrekken van het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given. In de nacht van woensdag op donderdag komt een team van het bedrijf aan en donderdagochtend wordt alles in kaart gebracht, zegt een woordvoerder van Boskalis tegen NU.nl.

Even leek het er woensdagmiddag op dat de hulp van Boskalis niet meer nodig zou zijn omdat het schip al was rechtgetrokken, maar dat nieuws bleek voorbarig. "Volgens onze informatie ligt het schip nog steeds dwars en hebben de pogingen tot nu toe nog niet geholpen", zegt Martijn Schuttevaer van Boskalis.

Het containerschip, een van de grootste ter wereld, liep dinsdag vast in het kanaal en kwam overdwars te liggen. Daardoor blokkeerde het de route voor andere schepen, met opstopping en lange wachttijden voor de scheepvaart tot gevolg.

Als de opstopping nog lang duurt, zullen schepen rond het kanaal moeten varen om in Europa te komen, zeggen scheepvaartbronnen aan persbureau Reuters. Dat zou hun tot een week meer tijd kunnen kosten.

Schip was onderweg van China naar Rotterdam

Donderdag bekijkt Boskalis hoe het schip erbij ligt en hoe ver het schip vastzit in het talud, de afhelling van de dijk. Dan wordt er ballastwater verwijderd en brandstof overgepompt op een ander schip om de Ever Given zo licht mogelijk te maken. "In principe moeten we het schip dan wel kunnen lostrekken, maar als dat niet lukt, kijken we of er eventueel lading verwijderd kan worden."

Smit Salvage is als enige bedrijf gevraagd om het lostrekken te begeleiden. Dat gebeurt onder regie van de eigenaar van het Suezkanaal. "Door ons wereldwijd bereik weten mensen ons nogal snel te vinden als het om bergingsactiviteiten gaat", aldus Schuttevaer.

Het schip was onderweg van China naar de haven van Rotterdam. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor het is vastgelopen. Volgens de rederij kreeg het te maken met een stroomstoring, waardoor de bemanning het schip niet meer kon besturen.