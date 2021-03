TUI sluit in het Verenigd Koninkrijk nog eens 48 reisbureaus, boven op de 166 die er vanwege de coronacrisis al gesloten zijn. Daarmee hoopt het Duitse bedrijf kosten te besparen. TUI hoopt de 273 werknemers die bij deze winkels werken elders te kunnen inzetten.

"De reisbranche en de winkelstraten staan onder enorme druk", zegt het bedrijf woensdag in een verklaring. "Daarom sluiten we 48 reisbureaus."

In totaal zijn er na de sluiting nog 314 reisbureaus in het VK en Ierland over. In Nederland zijn er vooralsnog geen plannen om reisbureaus te sluiten, zegt een woordvoerder van TUI tegen NU.nl.

TUI heeft het door de coronacrisis zwaar. In januari 2020 kreeg het grootste reisbedrijf van Europa nog een recordaantal boekingen binnen, maar in maart kwam alles tot stilstand.

In het boekjaar dat van 2018 tot 2019 liep, draaide TUI nog een omzet van 19 miljard euro. In het afgelopen boekjaar kwam de omzet uit op 8 miljard euro. Het bedrijf leed een verlies van ruim 3 miljard euro.