Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil voor het eerst sinds de financiële crisis van 2009 extra noodreserves aanleggen. Het gaat om een bedrag van 650 miljard dollar, waar landen die hard door de coronacrisis geraakt zijn, mee geholpen kunnen worden.

Het gaat hierbij om zogenoemde speciale trekkingsrechten (sdr's), certificaten waar alleen het IMF over beschikt. Als de VN-organisatie meer reserves aanlegt, komt dat ongeveer op hetzelfde neer als het bijdrukken van geld door een centrale bank.

Landen kunnen een beroep op deze reserves doen zonder dat daarmee hun schuld oploopt. Alle landen zouden ervan profiteren, omdat het de wereldeconomie ondersteunt. Managing director Kristalina Georgieva van het IMF heeft laten weten dat wordt gewerkt aan een plan waarmee de noodreserves in juni kunnen worden opgehoogd.

Het sdr is geen valuta, maar een internationaal erkende potentiële claim. Het werd in 1969 door het IMF in het leven geroepen om de aangesloten landen van officiële reserves te voorzien. Tot dusver is volgens het IMF 204,2 miljard sdr, wat gelijkstaat aan ongeveer 293 miljard dollar, toegekend aan de lidstaten.

De bulk daarvan (182,6 miljard sdr) is toegekend in de nasleep van de financiële crisis van 2009. De waarde wordt gebaseerd op vijf bestaande valuta's: de Amerikaanse dollar, de euro, de Chinese renminbi, de Japanse yen en het Britse pond.