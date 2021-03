Tesla accepteert vanaf woensdag betalingen in bitcoin. Dat meldt oprichter en miljardair Elon Musk op Twitter. In februari kwam al naar buiten dat het bedrijf 1,5 miljard dollar in de cryptomunt heeft geïnvesteerd om de betalingen mogelijk te maken.

"Je kunt nu een Tesla kopen met bitcoin", schrijft Musk op Twitter. Op de website van Tesla is te zien dat er voor Amerikaanse klanten een betaalknop is toegevoegd waarmee ze ervoor kunnen kiezen om met de cryptomunt te betalen. Voor klanten uit andere landen volgt die mogelijkheid later dit jaar.

Sinds de aankondiging van Musk is de koers van de bitcoin iets gestegen. Om half 8 vanmorgen was één bitcoin nog zo'n 54.000 dollar waard, zo'n 45.000 dollar, om kwart over 8 was dat ongeveer 55.500 dollar, omgerekend net geen 47.000 euro.

Na de aankondiging van Tesla vorige maand schoot de koers van de bitcoin omhoog tot een recordhoogte. Andere cryptomunten als ethereum en XRP liftten mee op de stijging.