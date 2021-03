Het Openbaar Ministerie (OM) daagt dit jaar zeker twee Nederlandse houthandelaren voor de rechter vanwege de illegale import van teakhout uit Myanmar. Het is voor het eerst dat bestuurders daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Ze kunnen een celstraf van zes jaar opgelegd krijgen, zegt hoofdofficier Guus Schram van het Functioneel Parket woensdag in het Het Financieele Dagblad (FD).

Hout uit Myanmar is omstreden, omdat niet te achterhalen zou zijn of het legaal op de markt is gekomen. De verdachten die het OM vervolgt, zouden een sluiproute via Tsjechië hebben gebruikt om Europese regelgeving te omzeilen.

Volgens Schram wil het OM met de vervolging het signaal afgeven dat justitie milieucriminaliteit harder aanpakt.

De Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving uitte begin deze maand nog kritiek op de aanpak van milieucriminaliteit in Nederland. De commissie constateerde dat die ondermaats is. Daardoor ontstaat onnodige milieu- en omgevingsschade, schreef de commissie in een rapport voor de Tweede Kamer.