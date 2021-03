Sunweb organiseert in samenwerking met Transavia volgende maand een vakantiepilot naar Rhodos, meldt het bedrijf dinsdag. De reis maakt deel uit van de proef 'Veilig en verantwoord reizen tijdens corona' van de overheid.

Het is de bedoeling dat de vakantietrip nieuwe inzichten en data oplevert over hoe mensen tijdens corona veilig en verantwoord op vakantie kunnen. Deelnemers moeten zich vooraf en na afloop op het virus laten testen en moeten op Rhodos de geldende coronamaatregelen in acht nemen.

De vakantiegangers mogen hun resort niet verlaten, maar krijgen verder een normale vakantie-ervaring, zeggen de reisorganisaties. In het vakantiecomplex is verder alleen personeel aanwezig, geen andere gasten.

Het vertrek van de all-inclusive pakketreis is op 12 april en 189 deelnemers kunnen zich bij Sunweb aanmelden. Ze moeten tussen de achttien en zeventig jaar oud zijn en mogen niet uit een groep met hoge gezondheidsrisico's komen. Na thuiskomst moeten de vakantiegangers tien dagen in quarantaine.

Overigens kan de overheid de test nog annuleren als de ontwikkeling van het virus daar aanleiding toe geeft.