Het demissionaire kabinet komt met een nieuwe steunregeling voor bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Minister-president Mark Rutte zei dinsdag tijdens de persconferentie over het coronabeleid dat een plan in de maak is.

Rutte begrijpt dat de verlenging van de coronamaatregelen "een enorme domper" is voor ondernemers die het water "financieel en emotioneel" toch al aan de lippen staat, zei hij. Eerder zijn al vele tientallen miljarden gestoken in steunpakketten om getroffen bedrijven overeind te houden en banen te behouden.

Het kabinet zal ook de komende tijd blijven kijken wat nodig is, nu horecagelegenheden langer dicht moeten blijven en bijvoorbeeld winkels langer te maken hebben met forse beperkingen, zei de premier. "We zeggen straks niet ineens: U zoekt het maar uit", verzekert Rutte.

Ondanks de steunpakketten heeft de crisis al flinke gaten geslagen in de reserves van veel ondernemingen. Sommige bedrijven hebben zich diep in de schulden moeten steken om het hoofd boven water te houden.

Ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Bas van 't Wout (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) werken samen met vakbonden en werkgeversorganisaties aan een plan om bedrijven verder te helpen.

Werkgevers willen looncompensatie

Nadere bijzonderheden over het reddingsplan ontbreken nog, maar ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hopen in ieder geval dat er looncompensatie komt voor ondernemers die verplicht dicht zijn. Werkgevers hebben soms al een jaar geen enkel inkomen meer, zeggen de organisaties en raken daardoor niet alleen met hun bedrijf in de problemen, maar ook privé.

Verder moet wat VNO-NCW en MKB Nederland betreft de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) worden verruimd voor (middel)grote retailers en toeleveranciers.

Ook INretail, de brancheorganisatie van winkeliers, zegt dat het water veel ondernemers nu echt aan de lippen staat. Van de aangesloten leden gebruikt 56 procent inmiddels eigen spaargeld om met de zaak te kunnen overleven. Een vergelijkbaar aantal is persoonlijk aansprakelijk bij een faillissement.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit voor snelle invoering van een 100 procent NOW-vergoeding. De regeling behelst nu 85 procent van de loonsom, maar valt volgens de horecabazen in de praktijk vaak een stuk lager uit.