Vorig jaar hebben muziekverkopers voor het eerst (weer) meer omzet uit vinyl gehaald dan uit cd's, blijkt dinsdag uit jaarcijfers van de NVPI, de branchevereniging van de entertainmentindustrie. De verkoop van cd's loopt al jaren terug, maar zakte door de coronalockdowns helemaal in.

In totaal boekte de branche in 2020 een omzet van 225,8 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van bijna 10 procent. Het is het zesde jaar op rij dat de omzet steeg, maar de groei vlakte wel wat af vergeleken met 2019.

De branche moet het inmiddels bijna alleen nog maar hebben van streaming. Het marktaandeel voor deze manier van muziekconsumptie ligt nu op 82 procent. Cd's brachten in 2020 nog 16,9 miljoen euro in het laatje en platen 17,1 miljoen euro.

Wereldwijd steeg de omzet met 7,4 procent, meldt de vertegenwoordiger van de internationale muziekindustrie IFPI dinsdag. Nederland staat qua omzet op de tiende plaats in de wereld.