Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica heeft van de Europese Commissie het groene licht gekregen voor de overname van het Nederlandse GrandVision, moederbedrijf van brillenketen Pearle. Een van de voorwaarden is het afstoten van Eye Wish. EssilorLuxottica had in 2019 ongeveer 7,3 miljard euro voor GrandVision over.

Door het afstoten van merken en formules moet de overlap tussen EssilorLuxottica en GrandVision in sommige Europese landen verminderd worden.

Koper EssilorLuxottica heeft zelf aan Brussel voorgesteld in verschillende landen winkels van de hand te doen voor de goedkeuring van de deal. In Nederland zullen 142 winkels van de keten Eye Wish verkocht worden samen met de merknaam. Ook in België en Italië gaan filialen verkocht worden, van ketens als GrandOptical en VistaSi.

Brussel was bezorgd dat het voor concurrerende opticiens anders moeilijker zou kunnen worden toegang te krijgen tot de merkproducten voor brillen en monturen van EssilorLuxottica, zoals Ray-Ban. Hierdoor dreigden consumenten minder keuze te krijgen en hogere prijzen te moeten betalen. Maar door de voorstelde maatregelen zijn die concurrentiebezwaren weggenomen.

Of de overname van GrandVision door EssilorLuxottica definitief doorgaat, is nog niet duidelijk. Afgelopen zomer stonden de partijen nog voor de voorzieningenrechter. EssilorLuxottica was mening dat het als beoogde nieuwe eigenaar van GrandVision een zegje moest hebben in de door de coronacrisis ingegeven koerswijziging van het Nederlandse bedrijf. Daarin ging de rechter niet mee.

Indien de overname niet doorgaat kan GrandVision honderden miljoenen euro's van EssilorLuxottica tegemoet zien.