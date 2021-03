Saskia Egas Reparaz begint op 1 juni als CEO van de winkelketen HEMA. Dat zijn het bedrijf en haar voormalige werkgever Ahold Delhaize met elkaar overeengekomen. Eerder leek het erop dat de benoeming op een rechtszaak zou uitdraaien.

De overstap van Egas Reparaz naar HEMA verliep niet zonder slag of stoot. Tot begin deze maand werkte ze namelijk nog als topvrouw van de winkelketen Etos. Eigenaar Ahold Delhaize schermde daarom met een concurrentiebeding, waarin haar werd verboden om binnen zes maanden na haar ontslag bij een concurrent te beginnen. In de afgelopen maand liepen de spanningen op en zelfs een gang naar de rechter werd niet uitgesloten.

Nu lijken de partijen toch op één lijn te zitten. Hoewel Egas Reparaz volgens haar contract pas in september elders aan de slag zou mogen gaan, zijn de twee ketens het erover eens dat ze al op 1 juni bij HEMA kan beginnen.

"In constructief onderling overleg zijn we tot een datum gekomen die voor alle partijen aanvaardbaar is. We kijken er enorm naar uit dat Saskia op 1 juni zal beginnen", meldt Pieter Haas, de voorzitter van de raad van commissarissen bij HEMA.

Ook Egas Reparaz is opgelucht over de gang van zaken. "Ik kijk terug op 22 fantastische jaren bij Ahold Delhaize, waar ik in verschillende rollen heel veel heb mogen leren en kansen heb gekregen. Met deze nieuwe stap als CEO bij HEMA begint voor mij een nieuw hoofdstuk. Daar kijk ik ontzettend naar uit", aldus de voormalige topvrouw van Etos.

Bij HEMA vervangt ze Tjeerd Jegen, die eind mei stopt als CEO van HEMA.