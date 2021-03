In Nederland is vorig jaar voor 686 miljoen ton aan vracht over de weg vervoerd, een afname van 0,4 procent ten opzichte van een jaar eerder en de eerste daling van de hoeveelheid vervoerde goederen sinds 2014. Binnen Nederland steeg het vervoerde gewicht daarentegen wel, zo blijkt uit woensdag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Nederland werd in 2020 voor 561 ton aan goederen over de weg vervoerd, een toename van 0,2 procent. Het gros daarvan, 82 procent, kwam voor rekening van Nederlandse vrachtwagens. Het internationale goederenvervoer door Nederlandse trucks daalde met 2,7 procent tot ongeveer 125 miljoen ton.

Binnen Nederland werden vooral landbouwproducten en overige voeding getransporteerd. Ook het vervoer van bouwmaterialen zat in de lift in 2020. Het transport van goederen als staal en chemische producten viel lager uit.

De daling van het internationaal vervoerde gewicht kwam vooral op het conto van een lager volume richting het Verenigd Koninkrijk. Dat viel in vorig jaar 12,7 procent lager uit. Het vervoerde gewicht door Nederlandse vrachtwagens naar Frankrijk en België daalde met respectievelijk 9,7 en 5,8 procent.