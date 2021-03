Als de avondklok inderdaad verschuift naar 22.00 uur, dan kunnen de supermarkten mogelijk weer langer openblijven. Brancheorganisatie CBL laat dinsdag desgevraagd aan NU.nl weten dat dit scenario waarschijnlijk is.

In de dagen voorafgaand aan de coronapersconferenties lekken traditiegetrouw al zaken uit. Een daarvan is dat de avondklok met het ingaan van de zomertijd - komend weekend - ook een uur opschuift. "Als de avondklok opschuift, is het vrij zeker dat de openingsuren van de supermarkten ook opschuiven. We wachten de persconferentie af en bespreken daarna met onze leden wat dit precies voor de supermarktbranche betekent", aldus het CBL.

Sinds de invoering van de huidige avondklok sluiten de supermarkten om 20.45 uur, zodat iedereen om 21.00 uur thuis kan zijn, maar een latere avondklok betekent ook kans op langere openingstijden.

En die kans is dus groot, bevestigt ook supermarktketen PLUS. "Als de regels versoepeld worden, kan ik me voorstellen dat de winkels weer langer openblijven. Wij hebben veel zelfstandige ondernemers, dus die bepalen dat zelf. Daar zitten wel een aantal bij die in normale tijden tot 22.00 uur open waren. Dat zal nu dan waarschijnlijk 21.45 uur worden, zodat mensen voor 22.00 uur thuis zijn", klinkt het.

Eenzelfde geluid klinkt bij SPAR. "Wij wachten even de persconferentie af en zullen dit dan per individuele ondernemer voor wie dit geldt bekijken." Niet alle zelfstandige winkeliers hebben openingstijden tot na 22.00 uur; sommige sluiten hun winkel bijvoorbeeld al om 20.00 of 21.00 uur en voelen dus niets van de beslissing.

Albert Heijn, Jumbo en Lidl verwijzen naar de reactie van het CBL.