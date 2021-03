Passagiers hebben voortaan ook recht op een vergoeding als hun vlucht meer dan drie uur vertraging oploopt of geannuleerd wordt als gevolg van een staking. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een dinsdag gepubliceerde uitspraak. De vergoeding kan oplopen tot maximaal 600 euro per reiziger.

Het Hof had jaren geleden al eens uitspraak gedaan in een zaak over het recht op vergoeding bij vertraging als gevolg van een wilde staking. De rechter bepaalde destijds dat vergoeding op zijn plaats was, aangezien de maatschappij deze staking "over zichzelf had afgeroepen".

"De vraag of luchtvaartmaatschappijen altijd moeten vergoeden in het geval van vertraging door een staking schade, is toen blijven hangen", licht een woordvoerder van het Hof toe. "De knoop is daar nu over doorgehakt."

Een claimbureau had een zaak aanhangig gemaakt over een geannuleerde vlucht van het Scandinavische SAS, van Malmö naar Stockholm eind april 2019. Destijds werd SAS geteisterd door langdurige pilotenstakingen. SAS vond de staking geen reden voor een vergoeding, het Hof oordeelt nu dus anders.

Onder de Europese verordening 261, ook wel het Sturgeon-arrest, kunnen passagiers afhankelijk van de duur van de vertraging of in het geval van een annulering geld krijgen. In het geval van vertraging geldt dit vanaf meer dan drie uur bij aankomst. Voor vluchten tot 1.500 kilometer, overwegend binnen Europa , is dat 250 euro.

Voor vluchten met een afstand van tussen de 1.500 en 3.500 kilometer gaat het om 400 euro en voor alles boven de 3.500 kilometer, naar andere continenten, is het 600 euro.