WeWork, een Amerikaans bedrijf dat deelkantoren verhuurt, speelt voor de tweede keer met beursplannen. Tegelijkertijd blijkt dat het bedrijf vorig jaar 3,2 miljard dollar (2,7 miljard euro) verlies heeft geleden, meldt de Britse krant Financial Times. Een eerder plan om naar de beurs te gaan, liep uit op een fiasco.

WeWork zou 1 miljard dollar willen ophalen om zijn beursgang te financieren. Dat zou gebeuren via een lege beurshuls, ook wel SPAC genoemd. Dat is een bedrijf zonder activiteiten dat al beursgenoteerd is. Het enige doel van zo'n SPAC is andere bedrijven overnemen, zodat die zich niets hoeven aan te trekken van de administratie die bij een gewone beursgang komt kijken.

WeWork zou in gesprek zijn met BowX Acquisition Corp., een SPAC waar onder anderen oud-basketballer Shaquille O'Neal een belang in heeft.

WeWork wilde twee jaar geleden ook al naar de beurs, maar dat liep helemaal mis. Oorspronkelijk werd de groep gewaardeerd op 47 miljard dollar, maar door een hoop schandalen rond topman Adam Neumann en oplopende verliezen daalde de waardering naar 10 miljard dollar.

WeWork kan maar de helft van zijn kantoren vullen

Het vertrouwen van investeerders was ondertussen dermate afgenomen dat grootaandeelhouder Softbank de stekker uit de beursgang trok en het bedrijf volledig overnam. Daardoor leed de Japanse investeringsmaatschappij voor het eerst een miljardenverlies.

WeWork wil het nu dus opnieuw proberen, maar de omstandigheden zijn niet ideaal. Vanwege de coronacrisis verhuurde het Amerikaanse bedrijf vorig jaar amper kantoren. De bezetting van de kantoren liep terug van 72 procent tot minder dan de helft. Dat zadelde het bedrijf op met een verlies van 3,2 miljard dollar. Al verwacht WeWork in 2022 weer 90 procent van de kantoren te kunnen vullen.

Voor de beursgang mikt WeWork op een waardering van 9 miljard dollar. Het bedrijf rekent ook op een omzet van 7 miljard dollar tegen 2024.