Royal Delft Group zag de omzet vorig jaar met 45 procent dalen. Dat kwam vooral doordat toeristen vanwege de coronacrisis wegbleven uit Nederland. Dankzij overheidssteun en huurinkomsten uit vastgoed bleef het verlies van de beursgenoteerde onderneming echter beperkt.

Sinds maart 2020 liggen de toeristische activiteiten van de maker van Delfts blauw vrijwel stil. Daarnaast moest het bedrijf kosten maken voor de sluiting van de vestiging in Leerdam. Royal Delft sloot 2020 af met een omzet van 3,9 miljoen euro. Onder de streep resteerde een tekort van 714.000 euro.

Mede door de inkomsten uit vastgoedbeleggingen en steunmaatregelen vanuit de overheid, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), bleef het verlies volgens topman Henk Schouten beperkt. Royal Delft is sinds 2018 actief in het beheer en de exploitatie van vastgoed.

Het bedrijf zag zich mede door de impact van de coronacrisis genoodzaakt om de activiteiten van kristalmaker Royal Leerdam Crystal, bekend van de Oranjevaasjes, in Leerdam te staken.

Voor de crisis had het bedrijf plannen om in een aangekocht bedrijfspand een winkel van Royal Leerdam Crystal te vestigen. Royal Delft Group haalde echter een streep door dat plan. Dat kwam mede door de zwakke financiële positie van Royal Leerdam Crystal, niet te verwarren met maker van wijnglazen Royal Leerdam.

Op 1 september is de locatie in Leerdam gesloten. Wel blijft Royal Delft het merk ondersteunen en worden er nieuwe vaasjes op de markt gebracht.