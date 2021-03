Bouwmarktketen Hornbach boekte in het boekjaar dat tot eind februari liep een omzet van 5,5 miljard euro. Dat is 15,4 procent meer dan een jaar eerder. Maar in ons land bleef de omzet achter door de winkelsluiting vanaf 15 december, meldt de keten dinsdag op basis van voorlopige cijfers.

In het afgelopen jaar sneed het mes aan twee kanten voor Hornbach. Aan de ene kant werd er meer geklust, omdat consumenten veel thuiszaten en dus meer tijd hadden. Maar aan de andere kant moesten in veel landen de winkels de deuren sluiten. In zeven van de negen landen waar het bedrijf actief is, was er een lockdown, maar in Nederland was die het langst van kracht.

"Uiteraard heeft dat zijn weerslag op de Nederlandse omzet. In de eerste drie kwartalen hebben we goede omzetten gerealiseerd, maar de opgebouwde buffer is als sneeuw voor de zon verdwenen in het vierde kwartaal", zegt Evert de Goede, algemeen directeur van Hornbach Nederland. "Helaas is er momenteel, bij aanvang van het nieuwe boekjaar, nog steeds geen zicht op een volledige heropening."

De sterke omzetgroei van Hornbach is bijna volledig toe te schrijven aan de prestaties in thuisland Duitsland. De netto-omzet ging daar met 15,6 procent omhoog naar 5,1 miljard euro. Hornbach heeft met 96 winkels dan ook de meeste filialen in Duitsland.

Het bedrijfsresultaat komt volgens de voorlopige cijfers uit op 325 miljoen euro, 40 procent meer dan een jaar eerder. In Duitsland steeg het bedrijfsresultaat zelfs met 80 procent tot 380 miljoen euro.

Hornbach heeft 161 winkels in 9 landen, waaronder Nederland, Duitsland en Luxemburg. De keten is sinds 1997 actief in ons land en heeft hier vijftien winkels.