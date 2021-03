De uitgaven aan kleding, interieurartikelen, elektrische apparaten en vervoersmiddelen kenden in januari de sterkste daling op jaarbasis sinds 2000, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. In vergelijking met januari 2020 werd er 25,1 procent minder aan uitgegeven. Voedings- en genotmiddelen waren dan weer meer in trek.

De totale consumptie van Nederlandse huishoudens kromp in januari met 13,5 procent, de op een na grootste krimp die ooit is gemeten. Alleen in april vorig jaar, aan het begin van de eerste lockdown, was de daling groter.

Vooral de uitgaven aan kleren, artikelen voor in huis en vervoersmiddelen verminderden sterk (-25 procent). Aan diensten - zoals de kapper, horeca, musea of een voetbalwedstrijd - werd 17,9 procent minder uitgegeven. Vanwege de lockdown konden consumenten in heel januari geen gebruik van deze diensten maken, terwijl dat een jaar eerder wel kon.

Voedings- en genotmiddelen kenden dan weer een sterke heropleving. Consumenten hebben 7,9 procent meer uitgegeven aan eten en drank. Dat is de grootste groei sinds april 2020.

Ook werd 0,6 procent meer besteed aan gas, elektriciteit en brandstof. Consumenten tankten minder, omdat ze meer thuiszaten en hun auto's minder vaak nodig hadden. Maar er werd meer aardgas verstookt, omdat het in januari 2020 kouder was dan een jaar eerder.