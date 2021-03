De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds de invoering halverwege 2020 al meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. Dat meldt demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken en Klimaat maandag in een voortgangsreportage aan de Tweede Kamer. De aanvraagperiode voor het huidige kwartaal is met wee weken verlengd en loopt nog tot 18 mei.

In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen tot dusver ongeveer 80.000 aanvragen binnen, het gros ervan door horecaondernemers. Zo'n 50.000 van de gedane aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd. Zij kunnen rekenen op een subsidiepercentage van 85 procent, waar dat eerder nog 50 tot 70 procent was.

Vooral na de uitbreiding van de regeling voor ondernemers uit alle sectoren nam het aantal aanvragen een vlucht. Waar de teller afgelopen zomer nog op 47.000 aanvragen stond, was dat aantal in het laatste kwartaal van 2020 bijna verdubbeld tot 90.000.

Sinds juni 2020 is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 387 maal aangifte gedaan van mogelijk misbruik. In 343 gevallen is er ook daadwerkelijk beslag gelegd op het subsidiebedrag.