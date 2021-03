Meer dan tweehonderd gemeenten hebben aan hun lokale horeca al toegezegd dat de terrassen, als die eenmaal open mogen, meer ruimte krijgen. Van Aa en Hunze via Krimpenerwaard tot aan Zutphen, zo blijkt uit de lijst van 225 gemeenten die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op verzoek van NU.nl heeft opgesteld. Ongeveer een vijfde van de horecaondernemers is geholpen met een ruimer terras.

"Met een dubbel zo groot terras, kun je met afstand houden tot eenzelfde aantal bezoekers komen", rekent KHN-voorzitter Robèr Willemsen voor. Nederland telt 352 gemeenten. Bijna twee derde daarvan heeft nu gezegd ruimere terrassen toe te staan. "In veel gemeenten wordt er nog over gesproken."

Toen de horeca vorig jaar op 1 juni weer open mocht, werden de grotere terrassen bedacht. Waar dat kon, mochten meer tafeltjes en stoelen geplaatst worden. Destijds mocht tegelijk met het openen van de terrassen, ook binnen maximaal dertig mensen eten of drinken.

De horeca hoopte dit jaar met Pasen, het eerste weekend van april, in ieder geval de terrassen te mogen openen. Die hoop lijkt alweer vervlogen. "Zoals het zich nu laat aanzien, blijft alles zoals het is", zegt Willemsen. Maar dat laat onverlet dat het wel goed nieuws is dat zoveel gemeenten nu al hebben toegezegd ruimere terrassen toe te staan.

'Als de horizon dichterbij komt, is de stip weer verder weg'

"Het is sowieso positief dat de gemeenten samen met de branche en de ondernemers kijken wat er kan." Behalve ruimere terrassen, ziet de KHN-voorzitter nog wel meer mogelijkheden waarmee "de ondernemer meer ruimte krijgt om te ondernemen". "Zoals meer ruimte voor evenementen en het draaien van muziek."

Gemeenten rekenen volgens Willemsen veelal geen extra precariorechten, terrasbelasting, voor de grotere terrassen. "Ik hoor ook dat ondernemers helemaal niets hoeven te betalen dit jaar." Dat geeft de ondernemers financieel iets meer lucht. "Volledige compensatie van de loonkosten zou echt meer lucht geven."

KHN blijft bij het standpunt dat de terrassen veilig open kunnen, maar ziet het niet meer gebeuren voor Pasen. "Zodra er iets meer kan, zouden de terrassen daarbij moeten zitten." Een stip op de horizon noemt Willemsen niet. "Zodra je dichter bij die horizon komt, is die stip weer verder weg."