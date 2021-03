Het Verenigd Koninkrijk heeft vorig jaar voor 572 miljoen Britse pond (664 miljoen euro) aan gin geëxporteerd, een daling van bijna 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De uitvoer van de sterke drank naar de Europese Unie viel in 2020 een kwart lager uit.

Dat blijkt maandag uit cijfers van de Britse douaneautoriteit HMRC, waar verschillende media over schrijven.

Volgens branchevereniging The Gin Guild is de daling vooral toe te schrijven aan de coronacrisis en de horecasluiting die in veel landen van kracht is. Vooruitkijkend vreest de organisatie voor de effecten van het handelsakkoord met de EU.

"Het is duidelijk dat er van de 'probleemloze' handel die ons in het vooruitzicht is gesteld met het akkoord, vooralsnog niets terechtkomt", aldus The Gin Guild-directeur Nicholas Cook.

Volgens destilleerderijen is de gestegen populariteit van gin vooral te danken aan de vraag vanuit de EU. "Dat we nu voor deze uitdaging staan (logistieke problemen, red.), is reden tot zorg", zo wordt James Hayman van Hayman Gin geciteerd door lokale media.

"Het is te hopen dat we niet op 2019 zullen terugkijken als het hoogtepunt van de ginrenaissance en spijt krijgen van het even onnodige als voorspelbare verlies van eenvoudige toegang tot deze grote markt", vult Cook aan.