Levensmiddelenconcern Unilever heeft in Turkije een boete gekregen van in totaal 480 miljoen Turkse lira, omgerekend ruim 51 miljoen euro. De straf is opgelegd vanwege vermeende kartelpraktijken bij de verkoop van ijs. Unilever zegt in een reactie in beroep te gaan tegen het besluit.

Het Britse bedrijf zegt het zeer belangrijk te vinden om aan alle lokale regels te voldoen en meent dat dit ook in Turkije gebeurt. De beslissing van de Turkse mededingingsautoriteit noemt het bedrijf dan ook teleurstellend. Unilever zegt alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten om de boete van tafel te krijgen.

Unilever heeft volgens de waakhond een dominante positie op de markt. Daarbij zou het bedrijven illegale kortingen aan doorverkopers hebben gegeven en dwong het ze een exclusiviteitsclausule te tekenen. Ook dat is niet toegestaan.

Unilever heeft zestig dagen om zijn contracten met de doorverkopers, zoals winkels, aan te passen, zodat ze wel aan de wet voldoen. De ijsjes van het bedrijf worden in Turkije onder de merknaam Algida verkocht, terwijl in Nederland de naam Ola gehanteerd wordt.