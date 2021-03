De reissector is niet verrast dat het negatieve reisadvies dat tot medio april geldt, op de aanstaande persconferentie verlengd wordt. Ondertussen wordt vanuit Brussel hard gewerkt aan een coronacertificaat. Dat wordt volgens brancheorganisatie ANVR het entreebewijs voor andere landen. Als het virus zich laat indammen, kunnen we in de zomer weer binnen Europa op vakantie, denkt ANVR-directeur Frank Oostdam.

"Normaal gesproken zouden we niets zien in een certificaat om te mogen reizen, maar gezien de huidige situatie staan we te juichen bij het zicht op zo'n entreebewijs voor andere landen", zegt Oostdam in gesprek met NU.nl. "Landen zullen dat eisen om toeristen uit andere landen toe te staan."

Vorige week lanceerde de Europese Commissie (EC) het plan voor een digitaal groen certificaat, ook wel coronapaspoort of coronacertificaat. Daarmee kan iemand aantonen dat hij of zij gevaccineerd is, negatief getest is of het coronavirus al gehad heeft. "Testen moet dan ook veelvuldig beschikbaar zijn en tegen een lage prijs", zegt Oostdam.

Reisorganisaties zullen het testen ook aanbieden, de ANVR zorgt voor grootschalige inkoop. Het zal in de toekomst deel uitmaken van het pakket: vakantie met logies, ontbijt en test. "De touroperators zullen ook zorgen dat er op bestemming makkelijk toegang is tot testen."

'Coronacertificaat hoeft geen Rolls-Royce te zijn'

Volgende week komt Brussel met uitgewerkte plannen en dan zijn de landen aan zet. "We hopen daarbij op afstemming", aldus de ANVR-directeur.

Tot dusver was er in de coronacrisis weinig sprake van afstemming in Europees verband. "We denken dat het tij nu wel gekeerd is. Brussel gaat in ieder geval voortvarend te werk met het certificaat." Dat hoeft volgens Oostdam "geen Rolls-Royce te zijn". "Dat kan ook een hele goede SKODA zijn."

Waarmee de ANVR-directeur maar wil zeggen: niet te veel fratsen. "Ook met het oog op de privacy." In eerste instantie zal het certificaat het reizen binnen Europa mogelijk moeten maken. "We hopen natuurlijk dat het daarna uitgebreid kan worden naar andere landen."

'We moeten zo snel mogelijk van die oranje wereld af'

Sowieso hoopt de ANVR dat de Nederlandse overheid er niet aan vasthoudt om de hele wereld op een oranje reisadvies te laten staan. "We moeten zo snel mogelijk van die oranje wereld af."

De ANVR vindt het wel voor de hand liggen dat er dinsdag nog geen versoepeling wordt aangekondigd voor wat betreft het reisadvies. Reizen zitten er gewoon nog even niet in. "Nu niet en ook in de eerste weken na half april niet, dat kan gewoon niet. Ook al is reizen een grondrecht. Het past ons niet om daar een punt van te maken."

Waar de ANVR wel een punt van maakt, is perspectief. "De sector zit al een jaar zonder inkomsten, we hebben boekingen nodig. Het water staat ons niet aan de lippen, maar erover." De hoop van de reisbranche is dat het kabinet zegt dat reizen in de zomer, binnen Europa, weer kan. "Dat zou ideaal zijn. Wij zijn er klaar voor."