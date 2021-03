Een jaar aan lockdowns heeft de Britse economie ongeveer 251 miljard pond gekost, omgerekend zo'n 290 miljard euro. Dat is ongeveer het dubbele van de volledige jaarlijkse economische productie van heel Schotland, blijkt maandag uit een analyse van onafhankelijk onderzoeksbureau Centre for Economics and Business Research.

Het onderzoeksbureau komt op het cijfer uit door een eigen voorspelling over de economie uit begin 2020, toen er van een coronacrisis nog geen sprake was, te vergelijken met de daadwerkelijke situatie van het afgelopen jaar.

Uit die vergelijking kwam naar voren dat de bruto toegevoegde waarde, de productie van de hele economie min de kosten van grond- en hulpstoffen en diensten van derden, afgelopen jaar 290 miljard euro lager lag dan in de voorspellingen.

Volgens het onderzoeksbureau werden sommige regio's van het land een stuk harder geraakt door de beperkingen dan andere regio's. Absoluut gezien werden in Londen de grootste verliezen geleden, maar relatief gezien hadden Schotland en Wales het zwaarder. Dat ondanks de maatregelen die de Britse overheid heeft genomen om dit soort verschillen te voorkomen.