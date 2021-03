Spanje hoopt dat het aantal toeristen dat het land bezoekt, dit jaar uitkomt op de helft van 2019. Dat zei de minister Reyes Maroto van Toerisme maandag tijdens een persconferentie. Het aantal toeristen nam afgelopen jaar met meer dan 80 procent af.

"Ons ideale doel is om de helft van het aantal toeristen van 2019 te ontvangen", aldus Maroto. "Dat zou voor deze sector al een prestatie zijn."

In 2020 bezochten vanwege de coronamaatregelen in totaal slechts negentien miljoen toeristen het land, het kleinste aantal sinds 1969. Dat zijn dramatisch lage cijfers voor het land dat in 2019 nog 80 miljoen toeristen ontving, waarmee Spanje wereldwijd de op één na populairste bestemming voor toeristen was.

De Spaanse economie is sterk afhankelijk van toerisme. Eén op de acht banen was in 2019 gericht op de sector, en deze was toen verantwoordelijk voor 12 procent van het bruto nationaal product van het land. In 2020 daalde dat naar 4 tot 5 procent.

De Spaanse overheid is een groot voorstander van een internationaal vaccinatiecertificaat, waarmee toeristen op reis kunnen als ze zich hebben laten vaccineren.