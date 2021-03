De Turkse lira heeft maandag flink terrein verloren ten opzichte van de dollar en is 15 procent in waarde gedaald. De munt komt daarmee bijna op een laagterecord terecht. De afgelopen week verhoogde de Turkse centrale bank de beleidsrente van 17 naar 19 procent, waarna president Recep Tayyip Erdogan de voorzitter van de bank ontsloeg.

Analisten hadden dit weekend al laten weten dat ze een waardedaling van de lira zagen aankomen. De net ontslagen centralebankpresident Naci Agbal was namelijk vijf maanden geleden aangesteld om het vertrouwen in de lira te herstellen. Dat hij dan zo snel al de laan wordt uitgestuurd, helpt de reputatie van de munt niet vooruit.

Erdogan staat erom bekend geen fan te zijn van renteverhogingen. Hij ziet die hoge rentes als de reden voor de hoge inflatie in Turkije, die momenteel meer dan 15 procent bedraagt.

Agbal bepleitte net het omgekeerde. Volgens hem was het optrekken van de rente een manier om de inflatie te verlagen. Dat meningsverschil leidde in de nacht van vrijdag op zaterdag tot zijn ontslag.

Het is al de derde keer in anderhalf jaar tijd dat Erdogan een voorzitter van de centrale bank op straat zet. Analisten waarschuwen Europa voor de gevolgen van de instabiliteit in het land.

"Turkije is een belangrijke handelspartner van de EU", zei fondsbeheerder Timothy Ash dit weekend tegen NU.nl. "Europese banken als BNP Paribas, Santander en BBVA hebben grote belangen in het Turkse bankensysteem, waardoor problemen in Turkije grote repercussies elders kunnen hebben. Je kan er ook van op aan dat Nederlandse pensioenfondsen flinke beleggingen in Turkse obligaties hebben. Kortom: niemand is gebaat bij de politieke en economische instabiliteit die eraan lijkt te komen."