Een lesprogramma van de Nederlandse varkenssector voor basisscholen is misleidende reclame. Dat heeft de Reclame Code Commissie (RCC) besloten in een hoger beroep na een klacht van de stichting Varkens in Nood. In december kreeg de stichting ook al gelijk van de commissie.

De stichting had een klacht ingediend over een informatieboekje van het collectief van varkenshouders POV. Dat boek was onderdeel van een lespakket dat door het collectief werd opgestuurd naar Nederlandse basisscholen. In het boek stond onder meer dat het kraamhok comfortabel is voor biggen en dat er in de stallen "veel gezelligheid en speelgoed" is.

Maar daarmee schetst het collectief een te rooskleurig beeld van varkenshouderijen, vindt de RCC. Volgens de commissie is het pakket geen lesmateriaal, maar duidelijk op kinderen gerichte reclame en bevat het misleidende informatie.

De uitspraak van de RCC is juridisch niet bindend, maar het collectief laat aan NU.nl weten dat er vijf zinnen van het lesmateriaal worden aangepast zodat het aan de Nederlandse Reclame Code voldoet. "Waar eerder stond dat de varkens 'veel ruimte' hebben, wordt bijvoorbeeld het woord 'veel' aangepast naar 'voldoende'", aldus de POV.