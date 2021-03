Supermarktketen Lidl stopt in Nederland met de verkoop van kip zonder keurmerk van de Dierenbescherming, meldt dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. In 2023 zou elke kip minstens één zogenoemde Beter Leven-ster moeten hebben. Lidl is na Albert Heijn de tweede supermarkt die zich daarvoor inzet.

De Dierenbescherming maakt voor het keurmerk gebruik van een score in sterren. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker het dier werd behandeld voor het in de winkel lag. Drie sterren is het maximale aantal dat een product kan krijgen. Dieren zonder keurmerk hadden weinig ruimte in hun stal, of het is onduidelijk hoe goed of slecht ze behandeld werden.

Bij kippen met één Beter Leven-ster was er volgens de Dierenbescherming "voldoende aandacht voor dierenwelzijn". De dieren kregen meer ruimte en daglicht in hun stal, maar konden bijvoorbeeld niet naar buiten. Dat geldt wel voor kippen met twee of drie sterren.

Lidl is de tweede supermarkt die deze maatregel neemt. Begin deze maand kondigde ook Albert Heijn al aan vanaf 2023 alleen nog maar kippen met tenminste één ster te verkopen. Wakker Dier verwacht dat andere supermarkten nu snel zullen volgen.

Volgens Wakker Dier gaat het jaarlijks om miljoenen kippen die een beter leven krijgen. De organisatie is ervan overtuigd dat veel boeren hun stallen nu zullen verbouwen om voor meer ruimte en meer daglicht te zorgen.