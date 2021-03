Een steeds grotere groep zelfstandige ondernemers zit sinds de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 verlegen om werk. Daarnaast neemt het aantal fulltime werkende zelfstandigen af en zegt een groeiende groep meer uren te willen maken, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het afgelopen jaar kwamen er meer zelfstandigen bij, maar zij draaien wel minder uren. In het laatste kwartaal van het vorige jaar werkten 895.000 zelfstandigen voltijd, dat zijn er 44.000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De groep die minder dan twintig uur per week aan het werk was, nam juist met 49.000 toe. Veel van deze zelfstandige deeltijders zouden graag meer willen werken. In het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2020 - die werden getekend door de coronacrisis - wilde ongeveer een derde van deze deeltijdwerkende zelfstandigen meer uren maken. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog een kwart. Bij zelfstandigen die 20 tot 35 uur werkten in de week was een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

Het zijn opvallend vaak zelfstandigen met een creatief of taalkundig beroep die meer willen werken. Onder hun lotgenoten zijn ook veel mensen met een bedrijfseconomisch en administratief, technisch, dienstverlenend of commercieel beroep.