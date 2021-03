De Franse tak van IKEA en diverse voormalige topmensen van het bedrijf staan maandag voor de rechter vanwege een oude spionagezaak. De meubelgigant zou volgens de Franse justitie privédetectives hebben ingehuurd om gegevens van eigen medewerkers en sollicitanten te verzamelen.

De zaak kwam al in 2012 aan het licht na berichtgeving van het Franse weekblad Canard Enchaîné. Dat schreef dat het bedrijf tussen 2009 en 2012 werknemers via een "gestructureerd spionagesysteem" monitorde. Het ging dan met name om werknemers die bij de Franse tak van IKEA in ongenade waren gevallen.

Onder de vijftien verdachten zijn de voormalige topman van IKEA Frankrijk, Stefan Vanoverbeke, en zijn opvolger, Jean-Louis Baillot. Zij riskeren een gevangenisstraf, IKEA zelf een boete.

Naast verschillende bestuurders moeten ook vier politiemensen maandag voor de rechtbank in Versailles verschijnen. Zij worden ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan het bedrijf. IKEA zou tachtig euro per keer hebben betaald voor toegang tot privégegevens.

Nadat de zaak aan het licht was gekomen, haalde de meubelgigant de bezem door het Franse bestuur. Het bedrijf ontsloeg onder meer de voormalige uitvoerend directeur, het hoofd personeelszaken, de financieel directeur en de risicomanager.

600.000 euro per jaar naar privédetectives

In de processtukken staat onder meer dat het IKEA-kantoor in Frankrijk 600.000 euro per jaar uitgaf aan privédetectives. De ingehuurde detectives moesten bijvoorbeeld uitzoeken hoe een medewerker zich een nieuwe cabriolet kon veroorloven.

In een andere zaak was de hamvraag hoe het kon dat een medewerker die eerst als voorbeeldig te boek stond, kon veranderen in een "dwarsligger". Ook werd aan de detectives gevraagd om uit te zoeken of de medewerker mogelijk "een risico op ecoterrorisme" was.

De advocaat van het bedrijf heeft erkend dat de zaak "organisatorische zwaktes" heeft blootgelegd binnen de Franse tak van IKEA. De meubelgigant, die 34 winkels in Frankrijk heeft, heeft volgens hem veranderingen doorgevoerd en zou al genoeg zijn gestraft in de vorm van reputatieschade.