Oliebedrijf Saudi Aramco heeft in 2020 fors minder winst gedraaid dan in het jaar ervoor. De winst kelderde met 44 procent tot 41 miljard euro, vooral vanwege de gevolgen van de coronacrisis, meldde het Saoedische staatsbedrijf zondag.

Ondanks de winstval keert de oliegigant zo'n 63 miljard euro aan dividend uit, met name aan de Saoedische regering.

Het bedrag is een fijne opsteker voor de grootste aandeelhouder van het bedrijf. De Saoedische regering heeft namelijk te maken met een oplopend begrotingstekort, nadat de gevolgen van het coronavirus vorig jaar de energiemarkten teisterden en bedrijven in het hele koninkrijk stillegden.

Ook Saudi Aramco had in 2020 veel last van de gevolgen van het virus. Door de coronacrisis daalde de vraag naar olie en daarmee de olieprijs vorig jaar flink. 's Werelds grootste olieconcern voerde de olieproductie aan het begin van het jaar juist op, waardoor die op 2 april zelfs op het hoogste niveau ooit lag. Daardoor was er veel aanbod, terwijl er juist weinig vraag naar olie was.

Volgens CEO Amin Nasser krabbelt de vraag naar olie sinds eind vorig jaar op nadat verschillende landen hun lockdowns ophieven. "We zien een aantrekkende vraag in Azië en ook elders in de wereld zijn er positieve signalen."