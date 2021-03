Makelaars en vastgoedhandelaren zouden in sommige gevallen onderling afspraken maken, zodat klanten van bevriende makelaars het hoogste bod uitbrengen of dat verkoopmakelaars alleen biedingen van deze bevriende makelaars aan de verkopende partij doorgeven. Dat blijkt zaterdag uit een rondgang van dagblad Trouw. Makelaarsvereniging VBO roept op tot transparantie.

Makelaars zouden net als woningcorporaties inzicht moeten geven in hoe huizen verkocht zijn. Dat doen de corporaties met een zogeheten algemene verantwoording, een lijst met redenen waarom een bepaalde woning wordt toegewezen.

Volgens Trouw, dat 130 makelaars en honderd vastgoedhandelaren in de Randstad ondervroeg, zegt ruim 10 procent van de makelaars en een kwart van de vastgoedhandelaren dat er afspraken worden gemaakt waarmee makelaars elkaar helpen.

Makelaarsvereniging NVM zegt in de krant de "signalen" te kennen maar heeft nog "geen concrete klachten" gekregen.

VBO denkt dat de branchevereniging een rol kan spelen in meer transparantie. "Als branchevereniging kunnen we instaan voor die algemene verantwoording. Maak na de koop bekend onder welke voorwaarden iets verkocht is en doe dat alleen aan de bieders. Dat moet mogelijk zijn; deze informatie gaat namelijk ook naar het Kadaster. Dat zou het verkoopproces transparanter maken", zegt de woordvoerder.

De NVM denkt dat de problemen alleen aangepakt kunnen worden als de overheid er regels voor opstelt. VBO onderschrijft dit: "Als je een beëdigd makelaar bent, val je onder het tuchtrecht. Dat lost al het merendeel van de problemen die zich nu voordoen op."

VBO zegt geen inzicht te hebben of er ook soortgelijke problemen zijn onder VBO-makelaars. De makelaarsvereniging zegt met de NVM om de tafel te gaan.