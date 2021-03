De Nederlandse reisbureaus ATPI en Zoover hebben bij elkaar zo'n 15.000 toegangsbewijzen verkocht voor de Olympische Spelen van Tokio. Daarnaast hebben ze ruim 500 zogeheten pakketreizen verkocht, inclusief vlucht, hotel en eventuele uitstapjes ter plaatse. Japan maakte zaterdag bekend dat buitenlandse toeschouwers komende zomer niet welkom zijn, uit angst voor verdere verspreiding van het coronavirus.

"Hoe vervelend het ook is: er is nu wel duidelijkheid", zegt directeur Hans Pluimers van Zoover Sports & Events, dat bijna 7.000 tickets voor de Spelen heeft verkocht aan Nederlandse sportliefhebbers.

Daarnaast verkocht Zoover een kleine 400 reispakketten. "Hier zit jaren aan voorbereiding aan vast. Voor alles en iedereen is dit heel vervelend. Dat er een forse schadepost is, moge duidelijk zijn." Bedragen wil Pluimers niet noemen.

ATPI Sports Events verzorgt de reizen en entreekaarten voor topsporters, de begeleidingsstaf, sportbonden en de commerciële partners van de olympische ploeg (TeamNL). Het bedrijf verkocht 8.000 kaarten en daarnaast zo'n 150 volledig verzorgde reizen aan zakelijke klanten. "Dat gaat dan om volledige programma's die worden opgebouwd", aldus commercieel directeur Michiel Aulbers.

Geld terug via organisatiecomité

De Nederlanders die kaartjes hebben gekocht voor het mondiale sportevenement krijgen hun geld terug via het organisatiecomité. Zoover wil, in samenspraak met de vliegtuigmaatschappij en hotelaanbieders in Japan, ook de overige kosten terugbetalen.

"We gaan daarover in gesprek met KLM en de hotels in Tokio. We hebben het gevoel dat we daar uit gaan komen", aldus Pluimers. "We willen dit voor onze klanten zo goed mogelijk afwikkelen, ook als statement in de aanloop naar de Spelen van Peking en Parijs." Pluimers verwacht dat de afwikkeling maanden gaat duren, vermoedelijk tot na de Spelen van komende zomer.

Ook ATPI gaat komende week in gesprek met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat hun klanten de gemaakte kosten terugkrijgen. "Voor de organisatie in Japan is dit verschrikkelijk. Ze werken acht jaar naar de Spelen toe en dan zitten ze straks met deels lege stadions", aldus Aulbers.

"Ja, het zou mooi zijn als de Japanners zelf wel naar binnen kunnen. Maar het mooie aan de Spelen is dat de hele wereld daar samenkomt om de sport te vieren en prachtige momenten te beleven. Dat echte olympische sfeertje zal straks heel anders zijn."

Als partner van NOC*NSF verzorgt ATPI ook de reis naar Japan voor de olympische ploeg. Het reisbureau verwacht komende zomer zo'n 600 atleten, begeleiders en stafleden naar Tokio te vervoeren.