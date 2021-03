De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde keer in anderhalf jaar tijd de president van de centrale bank van het land ontslagen. Analisten vrezen voor een nieuwe duikvlucht van de Turkse lira en een verdere verslechtering van de Turkse economie. Het uitgaande hoofd van de centrale bank, Naci Agbal, was afgelopen november juist aangesteld om het vertrouwen in de munt te herstellen en de economie uit het slop te trekken. Wat is er aan de hand?

"Dit is terug te voeren op de erosie van de rechtsstaat en op het gegeven dat alle macht in handen van Erdogan is", zegt fondsbeheerder Timothy Ash over de ontstane situatie tegen NU.nl. Ash specialiseert zich in opkomende economieën, waaronder Turkije.

"Goede mensen en adviseurs binnen Erdogans AKP zijn terzijde geschoven en het lijkt alsof we op een punt zijn beland waarop de president het laatste gelooft dat hem wordt ingefluisterd. Zie het als 'vertrumpisering' van Erdogan", verwijst Ash naar de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

Erdogan kan sinds een wetswijziging in 2018 zelf het hoofd van de centrale bank aanwijzen. De Turkse centrale bank heeft in de afgelopen vijf jaar vier presidenten gehad.

Laatste vijf presidenten van de Turkse centrale bank Erdem Basci: 14 april 2011 - 16 april 2016

Murat Centinkaya: 19 April 2016 - 5 juli 2019

Murat Uysak: 6 juli 2019 - 7 november 2020

Naci Agbal: 7 november 2020 - 20 maart 2021

Sahap Kavcioglu: 20 maart 2021 - heden

De Turkse lira staat al een aantal jaren flink onder druk. Daarnaast kampt Turkije met een hardnekkige inflatie. Mede door die combinatie hanteert de centrale bank een vrij hoge rentestand. President Erdogan is echter een verklaard tegenstander van hoge rentes, die hij de moeder van al het kwaad noemt.

Dat is deels te verklaren door zijn conservatieve achtergrond - rente is in de islam niet toegestaan - maar ook doordat Erdogan er zijn eigen economische theorie op na houdt; die stelt dat hoge rente tot hoge inflatie leidt, wat precies het tegenovergestelde is van wat er in de lesboeken staat.

De forse renteverhoging van afgelopen donderdag, de vijfde verhoging sinds zijn aanstelling, kostte Agbal waarschijnlijk dan ook de kop, hoewel dit beleid zijn vruchten begon af te werpen in de vorm van herstel van het investeerdersvertrouwen en stabiliteit van de munt.

Waardeverlies van de Turkse lira tussen 2016 en 2021 22 maart 2016: 1 lira = 31 eurocent

20 maart 2021: 1 lira = 11 eurocent

Dit was nodig omdat het beleid van de vorige centralebankpresident - een die Erdogan welgevallig was - juist veel onrust had veroorzaakt. De rente was gedurende 2019 en 2020 in stappen van 24 procent terugbracht tot 9,75 procent, oftewel tot onder het inflatiecijfer. Mede hierdoor verloor de lira veel van zijn waarde en zochten Turken hun toevlucht in harde valuta.

Analisten als Ash staan voor een raadsel: waarom wordt de onder Agbal ingezette koers nu ogenschijnlijk weer verlaten? Sahap Kavcioglu, de nieuwe president van de centrale bank, is een voormalig lid van Erdogans AKP en houdt er nagenoeg dezelfde ideeën op na als Erdogan.

"Het lijkt echt alsof iemand de president in het oor heeft gefluisterd dat er een alternatief voor het huidige beleid is, maar dat is er niet. Ik vrees daarom het ergste voor Turkije", zegt Ash. Universitair docent en columnist Güldem Atabay schreef vorige week nog over de vermeende frictie tussen de naaste adviseurs van Erdogan en Agbal.

"Erdogan heeft er altijd zijn eigen ideeën op nagehouden, maar waar hij vroeger in toom werd gehouden door zijn ministers van Economische Zaken en Financiën, is dat nu niet langer aan de orde", aldus Ash. Hij vreest dan ook voor een institutionele crisis en een verdere economische verslechtering. "De komende dagen en weken zullen rampzalig zijn voor Turkije."

Ibrahim Turhan, voormalig hoofd van de beurs van Istanboel en tot 2018 parlementslid namens de AKP, noemde het besluit van Erdogan op Twitter "economische zelfmoord". "Het is alsof de chirurg bij de operatietafel is weggeroepen, omdat de familie van de patiënt besloten heeft om de pakketbezorger op de gang de operatie af te laten maken", verzucht Ash.

Grootste buitenlandse investeerders in Turkije (2002-2020) Nederland: 26,2 miljard dollar

Verenigde Staten: 12,9 miljard dollar

Verenigd Koninkrijk: 11,6 miljard dollar

Dat moet Europa zorgen baren, zegt de fondsbeheerder. "Turkije is een belangrijke handelspartner van de EU. Europese banken als BNP Paribas, Santander en BBVA hebben grote belangen in het Turkse bankensysteem, waardoor problemen in Turkije grote repercussies elders kunnen hebben. Je kan er ook van op aan dat Nederlandse pensioenfondsen flinke beleggingen in Turkse obligaties hebben. Kortom: niemand is gebaat bij de politieke en economische instabiliteit die eraan lijkt te komen. De financiële markten zullen maandag hun oordeel vellen."

Turkse banken lijken alvast een voorschot te nemen op een flink lagere wisselkoers van de Turkse lira, aangezien de verkoopprijzen van buitenlandse valuta zaterdag al flink zijn opgelopen.