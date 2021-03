De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft opnieuw het hoofd van de centrale bank in zijn land weggestuurd, meldt persbureau Anadolu. Het ontslag van bankpresident Naci Agbal werd zaterdag aangekondigd in het Turkse staatsblad, waarin een decreet van Erdogan verscheen.

Het besluit komt enkele dagen nadat de centrale bank de beleidsrente met 2 procentpunt naar 19 procent verhoogde.

Agbal stond bij zijn aantreden in november bekend als vertrouweling van Erdogan en werd gezien als iemand die het vertrouwen in de lira, de slechtst presterende munt in de opkomende landen, kon herstellen. Hij was van 2015 tot 2018 minister van Financiën en leidde daarna het presidentieel bureau dat belast is met strategie en de begroting. Volgens Anadolu wordt Sahap Kavcioglu, een voormalig lid van Erdogans AKP, zijn opvolger.

Als bankpresident probeerde Agbal de hoge inflatie in Turkije omlaag te krijgen door de rentes te verhogen. Erdogan heeft er echter herhaaldelijk op gehamerd de rentes laag te houden.

In november moest Murat Uysal ook al het veld ruimen als bankgouverneur. Toen werd geen reden gegeven voor de vervanging, maar een functionaris van de AKP stelde dat Uysal verantwoordelijk werd gehouden voor de duikvlucht van de lira.