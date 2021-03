De Nederlandse overheid gaat de subsidie voor de vaste lasten, de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), alsnog sneller uitbetalen voor horecabedrijven. Dat laat de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vrijdag weten. Volgens de branchevereniging krijgt het merendeel van de ondernemers de steun binnen drie weken. Eerder op de dag ving dezelfde vereniging nog bot bij de rechter over het sneller laten uitbetalen van de TVL.

De zaak draait om de betaling van een deel van de TVL uit het laatste kwartaal van 2020. Horecabedrijven hebben hier recht op, omdat ze al geruime tijd dicht zijn vanwege de lockdown. De regeling is in december uitgebreid, zodat bedrijven die extra veel omzetverlies lijden ook extra steun krijgen.

Eerder dit jaar werd echter duidelijk dat deze extra steun langer op zich laat wachten dan gedacht. Horecaondernemers kregen een brief op de mat waarin stond dat dit geld mogelijk pas vier maanden later op de rekening gestort zou worden, in verband met problemen met de systemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit zorgde voor grote irritatie bij de betreffende horecabedrijven en ook bij KHN, die naar de rechter stapte.

De voorzieningenrechter oordeelde vrijdag echter dat de zaak bij de bestuursrechter thuishoorde, waarna KHN niet-ontvankelijk werd verklaard in de zaak. "KHN komt niet op voor een eigen belang, maar voor een collectief belang, dat bestaat uit de bundeling van individuele belangen van horecaondernemers. Voor de bescherming van die individuele belangen kunnen de ondernemers terecht bij de bestuursrechter en dus niet bij de civiele rechter", aldus de voorzieningenrechter.

Maar de RVO gaat uitbetaling nu dus alsnog versnellen. De Rijksdienst stuurt 90 procent van alle horecaondernemers vóór donderdag een vaststellingsverzoek, zodat er binnen drie weken een besluit genomen kan worden en betaling kan volgen. "Dat is ook hoognodig, het water staat veel ondernemers echt tot aan de lippen", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.