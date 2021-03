Beginnende analisten van investeringsbank Goldman Sachs hebben in een enquête geklaagd over de werkdruk. Uit het document blijkt onder meer dat ze een gemiddelde werkweek van 95 uur draaien. De uitslag van de enquête werd in februari overhandigd aan het bestuur van Goldman, dat naar eigen zeggen inmiddels stappen heeft ondernomen.

Wall Street staat sinds jaar en dag bekend om de zware werkomstandigheden en dat beeld komt ook naar voren in de enquête. Naast de werkweken van 95 uur, zouden de eerstejaars analisten gemiddeld rond 3.00 uur naar bed gaan, gewoonlijk zo'n vijf uur per nacht kunnen slapen en vaak met "onrealistische deadlines" te maken krijgen.

De analisten zeggen dat hun mentale gezondheid erg is verslechterd door de lange en stressvolle weken. Waar ze hun geestelijke gezondheid vóór hun aantreden bij de investeringsbank nog ruim een 8 gaven, geven ze die inmiddels een krappe 3. De analisten zeggen dat hun relaties met vrienden en familie lijden onder de hoge werkdruk.

Daarom vragen ze Goldman Sachs om een werkweek van maximaal tachtig uur. Ook willen ze dat de bank zich houdt aan de regels omtrent werken op vrijdag na 21.00 uur en op zaterdag. In beide gevallen hoeven de analisten niet te werken, maar wordt dat vaak toch van ze gevraagd.

"We herkennen het beeld dat onze mensen het druk hebben, omdat onze zaak goed loopt en de volumes op historische niveaus liggen", laat een woordvoerder van Goldman Sachs weten. "Het is begrijpelijk dat mensen na een jaar coronacrisis tegen hun grenzen aanlopen en dus ondernemen we stappen om de problemen aan te pakken."

Het is niet duidelijk welke maatregelen Goldman Sachs heeft genomen of wil nemen.