Jumbo komt in de loop van dit jaar met nieuwe verpakkingen voor onder meer gehakt en ander vlees, aardappels, champignons en fruit. Dat zal tienduizenden kilo's aan plastic schelen, laat de supermarktketen vrijdag weten.

Gehakt zit voortaan in zakjes in plaats van in de plastic schaaltjes die nu gebruikt worden. Voor een verpakking van 500 gram is 70 procent minder plastic nodig. Alleen al met de nieuwe gehaktzakjes wordt 300.000 kilogram plastic per jaar bespaard.

Bananen worden verpakt in een papieren rol en biologische aardappelen in een papieren zak. Ook de champignonbakjes krijgen een nieuw uiterlijk. Zowel de bakjes als deksels worden gemaakt van een materiaal dat beter te recyclen is.

"Er is steeds meer mogelijk om het gebruik van plastic te minimaliseren en daar leveren we onze bijdrage aan", stelt directeur Commercie Olaf de Boer. De keten wil in 2025 minimaal 20 procent minder verpakkingsmateriaal gebruiken ten opzichte van 2019.

Er zijn meer bedrijven die onlangs dergelijke maatregelen hebben getroffen. Bij PLUS hebben de noten geen dubbele plastic deksels meer en die zullen ook verdwijnen bij de tapas en brood- en toastsalades. Zuivelmerk Campina Biologisch introduceerde begin dit jaar nieuwe literverpakkingen zonder plastic draaidop.