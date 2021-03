Het is mogelijk toch niet nodig om een woningtaxateur fysiek langs te laten komen vanaf juli. Dan gaat een nieuwe Europese richtlijn in, waarmee de computergestuurde taxatie wordt verboden. Woningmarktdienstverlener Calcasa, ING en de Taxatheek zeggen een manier bedacht te hebben om een woning te taxeren, waarbij de modelwaarde van de woning met de kennis van een taxateur wordt gecombineerd zonder dat die de woning bezoekt. Zo zouden huiseigenaren honderden euro's kunnen besparen.

Over de Europese richtlijn ontstond vorig jaar nog ophef omdat die Nederlandse huizenbezitters op extra kosten zou jagen. De Vereniging Eigen Huis (VEH) sprak eerder van een disproportioneel zware maatregel voor de hypotheekmarkt. Een fysiek taxatierapport, waarbij de taxateur het hele huis opmeet en beoordeelt, kost zo'n 500 euro.

Tot 1 juli volstaat in veel gevallen nog een veel goedkopere modelmatige taxatie, die populair is bij een verbouwing of het oversluiten van de hypotheek vanwege rentevoordelen. Volgens directeur Tijs Pellemans van Calcasa wordt de nieuwe methode straks iets duurder dan de huidige modelwaardering, maar zal die wel veel goedkoper zijn dan een volledige fysieke taxatie. De methode wordt vanaf april getest.

Vorig jaar reageerde Vereniging Eigen Huis (VEH) nog woedend op de nieuwe Europese richtlijn en noemde ze die "buitenproportioneel". De geautomatiseerde manier van taxeren was volgens de vereniging een prima methode. Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) was fel tegenstander van het verbod op geautomatiseerde taxaties, vanwege de hogere kosten en extra handelingen.