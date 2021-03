De Staat hoeft horecabedrijven voorlopig niet sneller extra subsidie te geven voor hun vaste lasten. Dat besliste de voorzieningenrechter in Den Haag vrijdag. De zaak hoort volgens de rechtbank thuis bij de bestuursrechter en daarom heeft de voorzieningenrechter de zaak niet inhoudelijk behandeld.

De zaak draait om de betaling van een deel van de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Horecabedrijven hebben hier recht op, omdat ze al geruime tijd dicht zijn vanwege de lockdown. De regeling is in december uitgebreid, zodat bedrijven die extra veel omzetverlies lijden ook extra steun krijgen.

Eerder dit jaar werd echter duidelijk dat deze extra steun langer op zich laat wachten dan gedacht. Horecaondernemers kregen een brief op de mat waarin stond dat dit geld mogelijk pas vier maanden later op de rekening zou worden gestort. Dit zorgde voor grote irritatie bij de betreffende horecabedrijven en ook bij branchevereniging KHN, die naar de rechter stapte.

Volgens de vereniging hebben horecaondernemers met crediteuren betalingsafspraken gemaakt en daarbij ingecalculeerd dat ze snel het extra TVL-geld zouden ontvangen. Nu dat langer duurt, hebben de ondernemers nog meer moeite met het betalen van de rekeningen. Een snelle betaling is volgens KHN daarom noodzakelijk.

Dat zit er voorlopig echter niet in, want de rechtbank verklaarde KHN niet-ontvankelijk. "Koninklijke Horeca Nederland komt niet op voor een eigen belang, maar voor een collectief belang, dat bestaat uit de bundeling van individuele belangen van horecaondernemers. Voor de bescherming van die individuele belangen kunnen de ondernemers terecht bij de bestuursrechter en dus niet bij de civiele rechter."

De rechter zegt te begrijpen dat de beslissing teleurstellend is voor de horecaondernemers. "Zij kampen in deze tijd al met grote tegenslagen. Hoe wrang dat ook is, de vaste taakverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter kan ook in deze zaak niet worden doorkruist."

Vorige maand besloot KHN ook om een andere reden naar de rechter te stappen. De vereniging wil dat de gedwongen sluiting van cafés en restaurants wordt opgeheven. Deze zaak loopt nog.