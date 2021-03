Buitenlandse moederconcerns van bedrijven die in Nederland veel loonsteun hebben ontvangen, zouden voor honderden miljoenen euro's aan dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Dat meldt de NOS vrijdag op basis van een eigen inventarisatie.

Van de 25 grootste ontvangers van de tegemoetkoming gaat het volgens de omroep in ieder geval om het Zwitserse moederbedrijf van uitzendbureau Adecco, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenbouwer DAF Trucks en het Franse moederbedrijf van IT-bedrijf Atos. De genoemde bedrijven maken gebruik van de zogenoemde NOW-regeling, die is ingevoerd om werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk personeel in dienst te houden.

Uit stukken die de NOS had opgevraagd, bleek eerder al dat het kabinet buitenlandse moederbedrijven in eerste instantie wilde verbieden winst uit te keren als hun Nederlandse tak loonsteun had ontvangen.

Onder druk van het bedrijfsleven zag het kabinet van zo'n verbod af, omdat het ten koste zou gaan van werkgelegenheid. De genoemde buitenlandse moederbedrijven overtreden dus geen regels. Overigens mogen ontvangers van loonsteun in Nederland zelf geen dividend uitkeren of topmanagers een bonus toekennen.

DAF liet in een reactie weten dat de ontvangen loonsteun in Nederland is gebleven en wordt gebruikt voor het behoud van de werkgelegenheid. Dat het buitenlandse moederbedrijf dividend heeft uitgekeerd, vindt DAF een begrijpelijke keuze. "Het vertrouwen van aandeelhouders in de onderneming is belangrijk en daar hoort een stabiel dividendbeleid bij."