De margarinefabriek van Upfield in Rotterdam zal, als het aan de producent ligt, halverwege 2022 gesloten worden. Het personeel is donderdag geïnformeerd over de plannen, zo meldt vakbond CNV. De productie van onder meer Becel, Blue Band en Croma verdwijnt naar het buitenland.

Het voorgenomen besluit van Upfield is reeds voorgelegd aan de ondernemingsraad. Bij de fabriek in Rotterdam werken zo'n 150 mensen. "Er gingen al wat geruchten rond in het bedrijf. Wat dat betreft komt het niet helemaal onverwacht. Maar als je dan allemaal bij elkaar wordt geroepen om te horen dat de fabriek gaat sluiten, is dat toch een harde boodschap", zegt vakbondsonderhandelaar Diana Kraan.

Upfield laat in een reactie weten dat de fabriek in Rotterdam "met name door de stedelijke locatie en leeftijd [...] niet langer voldoet aan de toekomstige zakelijke vereisten". Het bedrijf wil fabrieksmedewerkers helpen met het vinden van een nieuwe baan.

Upfield is het bedrijf achter de in 2018 van Unilever afgesplitste margarinetak. Volgens de bond zullen de boter en margarine na 2022 elders in Europa geproduceerd worden. Het bedrijf is wereldwijd actief met merken als Bertolli, Flora en Rama.