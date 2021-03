Het afgelopen coronajaar zijn 430 rijscholen gestopt, zo blijkt uit cijfers die vakblad RijschoolPro heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Nog eens vijf ondernemingen werden failliet verklaard. De rijlessen lagen vanwege het coronavirus in 2020 tot tweemaal toe voor een langere periode stil.

De meeste rijscholen die het vorig jaar voor gezien hielden - 121 in totaal, waarvan 110 eenmanszaken - waren gevestigd in Zuid-Holland. In maart 2020 werden alle rijlessen verboden, om pas weer in mei hervat te worden. In december werd de rijschoolbranche opnieuw stilgelegd. Eerder deze maand kwam de sector weer op gang.

In de tweede lockdown besloot opnieuw een aantal rijscholen te stoppen. Gedurende januari en februari schreven in totaal 68 ondernemingen zich uit bij de Kamer van Koophandel. 61 daarvan waren eenmanszaken. In de eerste twee maanden van dit jaar werd één rijschool failliet verklaard.